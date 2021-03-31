Eder comenta sobre participação de Miranda em sua ida ao São Paulo

O novo atacante do São Paulo, Eder, foi apresentado pelo clube nesta quarta-feira (31), no Morumbi. Após ser introduzido e receber seu novo uniforme das mãos do presidente do Tricolor, Julio Casares, o ítalo-brasileiro concedeu uma entrevista coletiva, na qual falou, entre outras coisas, sobre a importância do zagueiro Miranda em suas negociações com o time paulista.
Questionado sobre o papel do também reforço do São Paulo, Miranda, em sua vinda ao Brasil, o atleta de 34 anos contou alguns detalhes sobre as conversas que teve com o zagueiro e com a diretoria.
- A gente teve um contato quando ele estava para fechar, e ele me disse que diretores perguntaram sobre mim na China. Depois conversei com o presidente, com Muricy, Rui Costa e Carlos Belmonte. Assim começou nossa negociação, hoje estou muito feliz - revelou o atacante.
Eder aproveitou para falar brevemente sobre sua relação com Miranda, que será seu companheiro de equipe pelo terceiro clube consecutivo.
- Miranda, a gente fala que tem muitos companheiros no futebol, mas Miranda é grande amigo. Fico muito feliz, seja na Inter, na China, fomos felizes juntos - comentou.
Os dois jogaram juntos na Inter de Milão, da Itália, e no Jiangsu Suning, da China e, agora, seguem juntos no São Paulo. Em sua chega ao Tricolor, Eder já havia comentado sobre o carinho pelo companheiro, em entrevista ao próprio clube.
- O futebol nos dá muitos companheiros, mas o Miranda já é um grande amigo. Criamos uma relação muito boa. Nossas famílias estão sempre juntas. E estou feliz de poder jogar com ele mais uma vez. Na Itália, conseguimos recolocar a Internazionale na Liga dos Campeões após um longo período. Depois, fomos campeões na China - conta o atacante.Aos 34 anos, Eder chega ao Tricolor como reforço de peso. Passando a maior parte de sua carreira na Itália, o atacante despertou o interesse da seleção italiana, se naturalizando e, inclusive, disputando, sob o comando de Antonio Conte, uma Euro Copa, na qual marcou um gol na campanha da Azzurra, que foi eliminada nas quartas, nos pênaltis, contra a Alemanha.
Seu último clube foi o Jiangsu Suning, no qual foi campeão chinês de 2020, ao lado de Miranda. O clube, porém, encerrou suas atividades e o atleta não joga uma partida oficial desde novembro do ano passado.