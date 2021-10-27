Eder busca retomar espaço no São Paulo com Rogério Ceni; veja números do atacante na temporada

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Com a chegada de Rogério Ceni, o atacante Eder busca retomar o seu espaço na equipe do São Paulo. Contratado com expectativas após boa passagem no futebol italiano e na seleção da Itália, o jogador ainda não correspondeu no Tricolor. Nesta temporada, o jogador participou de apenas 26 partidas, com cinco gols marcados. Vale ressaltar que em maio, ele sofreu uma lesão na coxa e ficou cerca de duas semanas no departamento médico. Dois meses depois, mais uma lesão na região, ficando fora da equipe por um mês.

Sendo assim, os problemas físicos vêm atrapalhando o jogador. Desde o dia 22 de agosto, ele participou de cinco partidas das 14 em que foi relacionado, somando apenas 150 minutos nesses jogos em que atuou. No ano, o camisa 23 jogou 1065 minutos.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Com Rogério Ceni, Eder foi relacionado para os três jogos da nova comissão técnica, iniciando no banco contra Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino. Ele entrou aos 42 minutos do segundo tempo diante do Vozão e aos 40 minutos da segunda etapa no duelo contra o Massa Bruta.

Ceni vem escalando o ataque titular com Luciano na armação, Rigoni e Calleri. Sem poder contar com a dupla de estrangeiros diante do Bragantino, o comandante escalou Pablo e Luciano como atacantes.