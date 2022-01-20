Eder Bruno comemora volta de jogos do Nadur Youngsters: 'Não vejo a hora de entrar em campo'

A Pandemia da Covid-19 continua atrapalhando o futebol, tanto no Brasil como no exterior. Malta é um desses países que está sofrendo para organizar partidas. Os jogos na Ilha de Gozo são adiados frequentemente.Eder Bruno é um dos principais jogadores da competição. O atleta é destaque do time a ser batido, o Nadur Youngsters. Após semanas com partidas adiadas de última hora, a bola vai rolar na próxima sexta-feira, contra o Xewkija Tigers. O meia-atacante está ansioso para voltar a jogar

- Não vejo a hora de entrar em campo de novo. É uma situação complicada, temos que fazer a nossa parte, evitar o máximo o contágio. Esperamos fazer um grande jogo e manter nossa boa fase – comentou.

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A última partida de Eder Bruno aconteceu no dia 18 de dezembro do ano passado, quando sua equipe venceu o Victoria Hotspurs por 4 a 2. De lá para cá, dois jogos foram adiados em 2022. O ritmo de jogo é a principal preocupação dos atletas.

- Ficar sem jogar por tanto tempo é um problema, mas estamos treinando forte, é óbvio que não é a mesma coisa que uma partida, mas o grupo é muito bom, estamos nos preparando muito bem para a sequência de jogos. Acredito que não vamos sentir tanto - analisou.

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O Nadur Youngsters está dominando a temporada. O time está invicto na competição, são oito vitórias e um empate em nove partidas. É dono do melhor ataque e da melhor defesa e nesta sexta-feira (21) encara o Xewkija Tigers às 15 h no horário de Brasília.