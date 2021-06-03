Eder aproveita chance e pode acirrar briga por vaga no time do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri

A boa atuação de Eder na derrota do São Paulo para o 4 de Julho-PI por 3 a 2 pela Copa do Brasil, pode fazer o atacante acirrar a briga por uma vaga ataque titular do Tricolor na sequência da temporada. Recuperado de uma lesão na coxa que o tirou de algumas partidas da equipe, o ítalo-brasileiro atuou pela primeira vez durante os 90 minutos e marcou os dois tentos da equipe de Hernán Crespo.

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Se consideramos a titularidade de Luciano, Eder concorre diretamente a uma vaga no time titular com Pablo. O camisa 23 inclusive, tem números melhores do que o atual dono da posição, mesmo jogando menos. Eder fez quatro gols em nove jogos, sendo que Pablo deixou o seu seis vezes em 16 partidas. Se pegarmos a média, o ítalo-brasileiro tem 0,44 contra 0,37 do ex-Athletico. Apesar do bom momento, o jogador deixou de lado a disputa pela titularidade, ressaltando que a escolha é exclusiva do técnico Hernán Crespo.

- Estou começando a me sentir melhor depois da lesão que tive no começo do meu caminho no São Paulo. Questão de titular cabe sempre ao mister, me coloco à disposição e ele que decide se é cinco, 45 minutos, 90 minutos que vou jogar. Eu como profissional treino sempre para estar à disposição – afirmou o jogador após a partida no Piauí.