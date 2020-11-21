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Éder Aleixo, o volante Jair e o goleiro Everson são as novas vítimas do surto de Covid-19 no Atlético-MG

O clube já teve quase 30 casos de profissionais contaminados somente esta semana...
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Publicado em 

21 nov 2020 às 15:42

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 15:42

Crédito: Jair é mais um titular do Galo que apresenta contágio pelo novo coronavírus-(Bruno Cantini/Agência galo
O Atlético-MG continua sofrendo com o surto de Covid-19 no clube, com mais três casos confirmados: do auxiliar Éder Aleixo, do goleiro Everson e do volante Jair, que serão desfalques certos do time contra o Ceará, neste domingo, 22 de novembro, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.
O Galo enviou comunicado à imprensa sobre mais infecções em profissionais alvinegros. Os casos mais recentes de Covid-19 foram descobertos após uma nova bateria de exames feitas na última quinta-feira, 19. Outro registro da doença foi no diretor da base, Júnior Chávare.
Escalação complicada
O técnico Jorge Sampaoli, que também está com o coronavírus, deve estar, á distância, tentando achar uma formação para o Galo encarar o Vozão no Castelão. O substituto de Everson será Rafael, mas para ocupar a vaga de Jair, o treinador deve ter alguma dificuldade em montar o meio de campo. Os nomes mais prováveis para o setor seriam de Alan Franco e Allan, porém, ambos estão infectados. O Galo deve acionar algum jogador do Sub-20 para ajudar a compor a equipe. Serão 10 atletas de fora por pelo menos mais duas semanas. São eles: Victor, Everson, Guga, Réver, Gabriel, Allan, Jair, Alan Franco, Sávio e Vargas. O provável Galo para encarar o Ceará, pode ter: Rafael; Talison, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Nathan, Zaracho e Hyoran (Wesley); Savarino, Keno e Sasha.

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