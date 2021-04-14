Éder Aleixo é vacinado em BH e demonstra otimismo: 'É tempo de ter esperança e de acreditar que dias melhores chegarão'

Apesar de alguns maus exemplos, o futebol tem colocado ídolos eternos nos holofotes com boas práticas que servem como incentivos positivos para outras pessoas. É o caso de Éder Aleixo, que trabalha na comissão técnica do Atlético-MG. Ele foi outro ídolo do esporte vacinado contra a Covid-19, mostrando a importância da imunização para combater a doença que já matou mais de 355 mil brasileiros, O ex-ponta do Galo foi vacinado em Belo Horizonte e postou na sua conta do Instagram, deixando uma mensagem para seus seguidores do valor de receber essa dose de esperança. -É tempo de ter esperança e de acreditar que dias melhores logo chegarão. Hoje foi um dia especial, espero que em breve todos tenham essa dose de esperança-disse.