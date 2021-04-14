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Éder Aleixo é vacinado em BH e demonstra otimismo: 'É tempo de ter esperança e de acreditar que dias melhores chegarão'

O ex-atacante postou em sua conta nas fedes sociais o momento da vacinação e mandou uma mensagem de esperança...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 18:16

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 18:16
Crédito: Éder trabalha na comissão técnica do Galo e mostrtou emoção ao ser vacinado em BH-(Reprodução/Instagram Eder Aleixo
Apesar de alguns maus exemplos, o futebol tem colocado ídolos eternos nos holofotes com boas práticas que servem como incentivos positivos para outras pessoas. É o caso de Éder Aleixo, que trabalha na comissão técnica do Atlético-MG. Ele foi outro ídolo do esporte vacinado contra a Covid-19, mostrando a importância da imunização para combater a doença que já matou mais de 355 mil brasileiros, O ex-ponta do Galo foi vacinado em Belo Horizonte e postou na sua conta do Instagram, deixando uma mensagem para seus seguidores do valor de receber essa dose de esperança. -É tempo de ter esperança e de acreditar que dias melhores logo chegarão. Hoje foi um dia especial, espero que em breve todos tenham essa dose de esperança-disse.
Éder Aleixo tem vasta história no Galo, sendo um ponta-esquerda de muita habilidade, fazendo parte da épica seleção de 1982, na Copa do Mundo, sob o comando de Telê Sanatana. O “Bomba de Vespasiano” fez 368 jogos pelo Galo e marcou 122 gols.

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