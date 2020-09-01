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futebol

Edenilson relembra primeiro gol em sua carreira profissional há 11 anos

Logo em um clássico entre Caxias e Juventude, Edi balançou as redes em confronto da Copa FGF...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 18:31
Crédito: Max Peixoto / MS+
Um dos principais jogadores do Internacional, o meio-campista Edenilson comemora uma marca especial nessa quarta-feira (2). Relacionado para a partida contra o Palmeiras, o jogador completa 11 anos de seu primeiro gol como atleta profissional.
Natural de Porto Alegre, o gaúcho balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Caxias e em um clássico Ca-Ju, válido pela Copa FGF de 2009.
A partida aconteceu no Alfredo Jaconi e estava empatada em 1 a 1. Edenilson recebeu bom passe dentro da área, esperou a saída do goleiro adversário e, de cavadinha, marcou o gol que deu vantagem a equipe do Caxias. A partida acabara com vitória da equipe visitante pelo placar de 3 a 1. Vestindo a camisa Grená, o jogador atuou em 82 partidas e conquistou o Troféu do Interior na temporada 2011.
- Fiquei muito feliz por marcar esse gol importante, em um clássico e que ajudou minha equipe a conquistar a vitória. Foram muitas partidas vestindo a camisa Grená e sou muito grato pelo Caxias, pelas oportunidades que me foram dadas e que foram um aprendizado para chegar onde cheguei - afirma o camisa 8.
Desde 2017 no Internacional, o jogador vive grande fase. Edenilson foi eleito o melhor volante do Campeonato Gaúcho pela segunda vez consecutiva e a terceira vez que recebe a premiação do Estadual sendo duas vezes pelo Colorado e uma pelo Caxias.
Na temporada passada, Edenilson foi um dos destaques da equipe e vice-artilheiro do clube no Brasileirão com cinco gols em 30 jogos disputados. Números que o fizeram o vice-artilheiro do Inter no ano com oito com em 58 partidas. Nesse ano já atuou em 20 jogos e balançou as redes quatro vezes. Vestindo a camisa vermelha são 164 partidas, 18 gols marcados e 14 assistências em quatro temporadas.

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