Edenilson relembra primeiro gol em sua carreira profissional há 11 anos

Crédito: Max Peixoto / MS+

Um dos principais jogadores do Internacional, o meio-campista Edenilson comemora uma marca especial nessa quarta-feira (2). Relacionado para a partida contra o Palmeiras, o jogador completa 11 anos de seu primeiro gol como atleta profissional.

Natural de Porto Alegre, o gaúcho balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Caxias e em um clássico Ca-Ju, válido pela Copa FGF de 2009.

A partida aconteceu no Alfredo Jaconi e estava empatada em 1 a 1. Edenilson recebeu bom passe dentro da área, esperou a saída do goleiro adversário e, de cavadinha, marcou o gol que deu vantagem a equipe do Caxias. A partida acabara com vitória da equipe visitante pelo placar de 3 a 1. Vestindo a camisa Grená, o jogador atuou em 82 partidas e conquistou o Troféu do Interior na temporada 2011.

- Fiquei muito feliz por marcar esse gol importante, em um clássico e que ajudou minha equipe a conquistar a vitória. Foram muitas partidas vestindo a camisa Grená e sou muito grato pelo Caxias, pelas oportunidades que me foram dadas e que foram um aprendizado para chegar onde cheguei - afirma o camisa 8.

Desde 2017 no Internacional, o jogador vive grande fase. Edenilson foi eleito o melhor volante do Campeonato Gaúcho pela segunda vez consecutiva e a terceira vez que recebe a premiação do Estadual sendo duas vezes pelo Colorado e uma pelo Caxias.