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Edenílson admite que 'secará' Atlético-MG, mas ressalta: 'Muito campeonato pela frente'

Meio-campista entende que Internacional precisa ter concentração voltada unicamente nos seus compromissos...
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Publicado em 

18 out 2020 às 21:05

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 21:05

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Depois de fazer sua parte e, com o triunfo por 2 a 0 sobre o Vasco nesse domingo (18), retomar a ponta do Campeonato Brasileiro, o Inter depende do resultado da próxima segunda onde o Atlético-MG recebe o Bahia para saber se seguirá na condição de ponteiro ao fim da 17ª Rodada.
A partida de amanhã no Mineirão será acompanhada pelo meio-campista Edenílson e o camisa 8 do Inter assumiu que terá uma "torcida" especial pelo clube baiano.
Porém, o autor do primeiro gol diante dos cariocas fez a adição de que o time dirigido por Eduardo Coudet precisa prestar mais atenção nos seus próprios resultados além de ter a ciência de que a competição ainda terá seu desenrolar somente nos próximos meses:
- Feliz pelo gol, por ajudar a equipe, fizemos um grande trabalho. É sempre bom engatar uma sequência de vitórias. Acho que a gente tem que pensar no nosso, continuar fazendo o nosso trabalho. Lógico que, sempre que puder, dar uma secada, mas acho que tem muito campeonato ainda, temos de ter os pés no chão para continuar brigando na parte de cima.
A próxima partida do Colorado na competição será um confronto direto contra o Flamengo no domingo (25) às 18h15 também no Beira-Rio. Porém, na quinta (22), o clube gaúcho viaja até o Chile para fazer a última rodada da Copa Libertadores diante da Universidad Católica às 21h30 (horário de Brasília) onde vencer (ou até mesmo empatar, dependendo da combinação de resultados) será suficiente para se garantir nas oitavas de final.

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