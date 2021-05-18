futebol

Edenilson admite cobrança interna após derrota no Gre-Nal

Colorado foi superado dentro de casa e agora precisa buscar o resultado na casa do Tricolor...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 22:16

Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional
O clima pesou dentro do Internacional após mais um revés para o Grêmio. O volante Edenilson, um dos líderes da equipe, usou palavras fortes na conversa com a imprensa na saída de campo e causou um grande tumulto no ambiente dentro do Beira-Rio.
Nesta segunda-feira, o camisa 8 voltou a falar com os jornalistas e garantiu que tudo foi acertado de maneira interna e espera uma reação do time para o próximo domingo.
‘Depois, no vestiário, a gente conversou, nos cobramos, conversamos. Resolvemos chegar aqui hoje (segunda-feira) para melhorar isso. É justamente esse tipo de cobrança que a gente teve. Ter mais comunicação. Esse fator que não tem torcida, a gente pode se comunicar, cobrar, incentivar mais. Às vezes, é isso que nos falta, essa concentração nos finais das partidas. Ela acaba resolvendo’, disse o volante.
Agora, com a derrota no clássico, o Internacional precisa vencer o Grêmio por dois gols de diferença para sair com a taça. Se vencer pela vantagem mínima, a disputa do troféu será na marca da cal.

