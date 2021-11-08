Eddie Howe é anunciado como novo técnico do bilionário Newcastle

Eddie Howe foi anunciado como novo técnico do Newcastle. O comandante terá a missão de evitar o rebaixamento da equipe do norte da Inglaterra. O novo bilionário da Premier League se encontra na 19ª posição, mas o treinador está empolgado com o desafio.- Essa é uma oportunidade maravilhosa, mas há muito trabalho a ser feito e estou pronto para ir ao campo de treinamento e estar com o grupo de jogadores. Eu agradeço os torcedores pelo apoio desde que cheguei e será uma ótima jornada.