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futebol

Eddie Howe é anunciado como novo técnico do bilionário Newcastle

Comandante tem passagem marcante e longa pelo Bournemouth e chegou a ser especulado no Arsenal após a saída de Arsèse Wenger...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 13:33

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 13:33

Crédito: AFP
Eddie Howe foi anunciado como novo técnico do Newcastle. O comandante terá a missão de evitar o rebaixamento da equipe do norte da Inglaterra. O novo bilionário da Premier League se encontra na 19ª posição, mas o treinador está empolgado com o desafio.- Essa é uma oportunidade maravilhosa, mas há muito trabalho a ser feito e estou pronto para ir ao campo de treinamento e estar com o grupo de jogadores. Eu agradeço os torcedores pelo apoio desde que cheguei e será uma ótima jornada.
> Veja a tabela da Premier League
Desde a demissão de Steve Bruce, o Newcastle cogitou a contratação de diversos nomes que estavam livres no mercado. Antonio Conte era o preferido, mas o italiano acertou sua ida para o Tottenham. Paulo Fonseca e Unai Emery também não encontraram acordo com o clube inglês.
Ainda sem reforços, Howe pode iniciar um projeto longo e vitorioso caso consiga garantir que sua equipe permaneça na elite do futebol inglês e seu trabalho seja mantido. Há grande expectativa pela montagem de um elenco que vá brigar por vaga na Champions League nos próximos anos.

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