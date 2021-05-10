Edcarlos recebe homenagem do São Paulo em seu aniversário de 36 anos

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo prestou, em suas redes sociais, uma homenagem ao ex-zagueiro do clube, Edcarlos, que faz aniversário nesta segunda-feira (10). Multicampeão pelo Tricolor, o jogador completa 36 anos.SÃO PAULO JOGA NA QUARTA! VEJA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES!

Vestindo a camisa do São Paulo, Edcarlos foi campeão do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Mundial de Clubes no ano de 2005, além de ser campeão brasileiro pelo clube em 2006 e 2007, não estando presente em somente um dos três títulos conquistados de forma consecutiva pelo Tricolor em 2006, 2007 e em 2008.

Na publicação feita pelo clube, no Twitter, os títulos conquistados por Edcarlos foram relembrados. Atualmente, o zagueiro Edcarlos está sem clube. Em sua carreira, o jogador tem passagens pelo Benfica, de Portugal, Fluminense, Cruz Azul, do México, Cruzeiro, Grêmio, Sport, Seongnam, da Coreia do Sul, Atlético MG, Olimpia, do Paraguai, Goiás, Vitória e Juventude, time onde jogou na última temporada, quando o clube obteve o acesso para a Série A.