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Edcarlos recebe homenagem do São Paulo em seu aniversário de 36 anos

Zagueiro foi campeão da Libertadores e do Mundial de 2005, além de ser bicampeão brasileiro vestindo a camisa do Tricolor em 2006 e em 2007...
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Publicado em 

10 mai 2021 às 15:50

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 15:50

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo prestou, em suas redes sociais, uma homenagem ao ex-zagueiro do clube, Edcarlos, que faz aniversário nesta segunda-feira (10). Multicampeão pelo Tricolor, o jogador completa 36 anos.SÃO PAULO JOGA NA QUARTA! VEJA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES!
Vestindo a camisa do São Paulo, Edcarlos foi campeão do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Mundial de Clubes no ano de 2005, além de ser campeão brasileiro pelo clube em 2006 e 2007, não estando presente em somente um dos três títulos conquistados de forma consecutiva pelo Tricolor em 2006, 2007 e em 2008.
Na publicação feita pelo clube, no Twitter, os títulos conquistados por Edcarlos foram relembrados. Atualmente, o zagueiro Edcarlos está sem clube. Em sua carreira, o jogador tem passagens pelo Benfica, de Portugal, Fluminense, Cruz Azul, do México, Cruzeiro, Grêmio, Sport, Seongnam, da Coreia do Sul, Atlético MG, Olimpia, do Paraguai, Goiás, Vitória e Juventude, time onde jogou na última temporada, quando o clube obteve o acesso para a Série A.
Além dos títulos conquistados com a camisa do Tricolor, Edcarlos foi campeão, ainda, da Copa do Brasil de 2014 e da Recopa de 2014, ambas pelo Atlético MG.

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