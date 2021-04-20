Ed Woodward, CEO e vice-presidente do Manchester United, renuncia após protestos contra a Superliga

Crédito: OLI SCARFF/AFP

Após uma série de protestos por parte de torcedores e jogadores contra a Superliga Europeia, os times ingleses recuaram, e começaram a deixar a competição. A questão do Manchester United foi até o CEO e vice-presidente executivo, Ed Woodward, que renunciou ao cargo após pressão.

Veja a tabela do InglêsEd Woodward, segundo veículos de imprensa da Inglaterra como o The Athletic e o TalkSPORT, renunciou ao cargo de presidente do Manchester United após sofrer pressão de diversos lados por conta da participação da equipe na Superliga Europeia.

A imprensa inglesa noticia que, além dos protestos dos torcedores dos Red Devills, jogadores como o capitão Harry Maguire e o lateral-esquerdo Luke Shaw confrontaram o presidente do Manchester United, o que pode ter ocasionado a renúncia.