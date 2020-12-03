'Economicamente teria sido desejável vender Messi', diz presidente interino do Barcelona

O presidente em exercício do Barcelona, Carlos Tusquets, falou sobre a possível saída de Lionel Messi do clube catalão. Para ele, a venda do argentino teria sido economicamente vantajosa para o Barça.
- Era preciso consultar a equipe técnica. Economicamente teria sido desejável vender Messi. A LaLiga está exigindo limites salariais - disse Tusquets, que alertou sobre a péssima situação econômica em que o Barcelona se encontra.
VEJA A TABELA DA LA LIGADesde 2005 no Barcelona, Messi é um dos maiores ídolos da história do clube catalão. No total, são 743 jogos, 641 gols e 282 assistências.