Economia e oportunidade: Tchê Tchê tem saída quase certa do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo deve se despedir do volante Tchê Tchê nos próximos dias. O jogador já tem praticamente tudo acertado com o Atlético-MG, em empréstimo até maio de 2022. A negociação é vista como boa para todos os lados.

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Para o Tricolor, o negócio vem em boa hora devido a uma economia na folha salarial já que o Galo deve arcar com o vencimento total do volante, que gira em torno dos R$ 500 mil mensais. De acordo com o 'UOL', o clube do Morumbi planeja economizar cerca de R$ 6 milhões com a saída do jogador.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 A economia na folha salarial é uma das principais ações de Julio Casares em sua gestão no São Paulo. Jogadores que continham um salário alto, mas que não estavam nos planos da comissão técnica deixaram a equipe, casos de Juanfran, Carneiro e Tréllez.

- Começamos esse movimento de exonerar a folha, tivemos a saída do Juanfran, do Trellez, do Carneiro. Nós estamos fazendo uma equação de acordo com o que os atletas merecem e o que o São Paulo pode pagar. Entrada de jogadores foi com criatividade. Claro que teremos saídas também, como tivemos o Hudson, o Toró. Isso é um processo normal e contínuo - afirmou o presidente do Tricolor, Julio Casares, em entrevista à 'TV Gazeta'. Volante deve ter mais chances no Atlético-MG​Após a chegada do técnico Hernán Crespo, Tchê Tchê acabou perdendo espaço na equipe e foi reserva nas quatro partidas sob o comando do argentino. Ao todo, ele jogou três partidas todas saindo no banco de reservas.

Na antiga comissão técnica, de Fernando Diniz e Vizolli, o camisa oito foi titular em nove dos últimos dez jogos na temporada, inclusive participando dos 90 minutos diante de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, as partidas que fecharam o ano da equipe. Vale destacar que no Galo ele deve ter mais oportunidades, visto que é um pedido do técnico Cuca para a equipe. O treinador, inclusive, indicou Tchê Tchê para vir ao São Paulo em 2019.