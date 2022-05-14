Economia de sócios-torcedores com patrocinador do Fortaleza chega a R$ 3 milhões

Segundo informação que foi divulgada pelo Fortaleza, a parceria existente entre clube e a empresa varejista de produtos farmacêuticos Pague Menos já gerou uma econômia em descontos oferecidos de, pelo menos, R$ 3 milhões aos sócios-torcedores do Tricolor. >Participe da pesquisa de satisfação do LANCE!Segundo números mais precisos, 15742 associados se valeram do benefício existente onde aqueles que aderirem ao programa de sócio-torcedor do Fortaleza tem até 40% de desconto em medicamentos vendidos na Pague Menos.

Tanto o Presidente, Marcelo Paz, como também Sergio Portela, Gerente do Programa de Sócio-Torcedor do Leão, fizeram avaliações positivas sobre os dados da parceria vigente desde outubro de 2020.

- A Farmácia Pague Menos é uma grande parceira do torcedor do Fortaleza. Trata-se de duas empresas gigantes em seus segmentos e que se uniram para gerar benefícios aos seus consumidores. Além disso, nosso parceiro investe no esporte, fazendo com que o Tricolor de Aço tenha mais força e conquiste resultados melhores - apontou Sergio.

- A paixão e o apoio da torcida estão no DNA do Fortaleza. Procuramos nos últimos meses oferecer planos mais acessíveis e vantagens para nossos torcedores, que são os responsáveis pelo crescimento do clube. Tivemos um salto no número de sócios-torcedores recentemente, algo que nos motiva a seguir cada vez mais próximos da torcida - afirmou Paz.

"Saudável" fora das quatro linhas, o Fortaleza tenta novamente aliar o sucesso administrativo com a área esportiva, precisando de rápida recuperação tanto no Brasileirão como na Libertadores. Na competição nacional, o próximo desafio será como visitante frente ao Botafogo, no domingo (15), às 18h (de Brasília).