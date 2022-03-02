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futebol

EA Sports remove seleção e clubes da Rússia do FIFA 22

Canal oficial da EA Sports divulgou um depoimento sobre o conflito militar que ocorre na Rússia com a invasão da Ucrânia
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LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 14:24

Publicado em 02 de Março de 2022 às 14:24

A EA Sports, responsável por desenvolver o FIFA 22, divulgou nesta quarta-feira que vai remover a seleção e os clubes da Rússia do jogo. Em comunicado oficial sobre o conflito militar da invasão russa na Ucrânia, a empresa prestou solidariedade com a população ucraniana e pediu o fim da guerra.> Abramovich tenta vender o Chelsea, e bilionário suíço avalia compra do clube inglês
A seleção e os clubes da Rússia também serão excluídos das versões mobile e online. Além disso, a empresa está "avaliando ativamente" mudanças relacionadas em outras áreas de seus jogos.
A Rússia já sofreu sanções impostas pela Fifa devido à invasão na Ucrânia. A seleção russa foi proibida de disputar a Copa do Mundo do Qatar, tirou o Spartak Moscou da Liga Europa e removeu a final da Champions League de São Petersburgo.CONFIRA A NOTA DA EA SPORTS
‘A EA Sports presta solidariedade com a população ucraniana e assim como muitas vozes ao redor do futebol mundial, pede por paz e pelo fim da invasão da Ucrânia.
Em alinhamento com nossas parceiras Fifa e Uefa, a EA Sports deu início ao processo para remover a seleção da Rússia e todos os clubes russos dos produtos Fifa da EA Sports incluindo: Fifa 22, Fifa Mobile e Fifa Online. Nós também estamos avaliando ativamente mudanças relacionadas em outras áreas dos nossos jogos.
Nós manteremos nossa comunidade atualizada de toda ação tomada, e agradecemos os jogadores pela paciência enquanto trabalhamos nessas atualizações.’
Crédito: SeleçãodaRússiaeclubesdopaísserãoremovidosdoFIFA22(Foto:REPRODUÇÃO/EASPORTS

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