Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'É um privilégio trabalhar com Ceni', diz Alisson, reforço do São Paulo

Atacante de 28 anos estava no Grêmio e assinou com o Tricolor até o fim de 2024
...
LanceNet

LanceNet

27 dez 2021 às 16:45

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 16:45

O atacante Alisson, novo reforço do São Paulo para a temporada, está animado com a oportunidade de trabalhar com o técnico Rogério Ceni. O jogador de 28 anos, que estava no Grêmio, assinou contrato com o clube do Morumbi até o final de 2024.
- Acompanhei a carreira do Rogério. Quando eu jogava no Cruzeiro, tive a oportunidade de trocar uma camisa com ele e guardei de recordação. Agora, terei a chance de trabalhar com ele. Estou feliz, porque é um privilégio trabalhar no São Paulo com o Rogério Ceni. É uma felicidade enorme - disse o jogador ao site oficial do São Paulo.O atacante começou a carreira no Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, e depois defendeu Vasco da Gama e Grêmio antes de chegar ao São Paulo.
- É um sentimento de alegria ter este privilégio de vestir a camisa do São Paulo, que é um clube gigantesco. Estou empolgado e espero criar uma história linda no clube. As minhas expectativas são as melhores possíveis, e que a gente possa ser feliz em 2022 com o nosso torcedor - completou o atacante.
O atacante Alisson é um dos reforços do São Paulo para a próxima temporada (Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados