'É um privilégio trabalhar com Ceni', diz Alisson, reforço do São Paulo

O atacante Alisson, novo reforço do São Paulo para a temporada, está animado com a oportunidade de trabalhar com o técnico Rogério Ceni. O jogador de 28 anos, que estava no Grêmio, assinou contrato com o clube do Morumbi até o final de 2024.
- Acompanhei a carreira do Rogério. Quando eu jogava no Cruzeiro, tive a oportunidade de trocar uma camisa com ele e guardei de recordação. Agora, terei a chance de trabalhar com ele. Estou feliz, porque é um privilégio trabalhar no São Paulo com o Rogério Ceni. É uma felicidade enorme - disse o jogador ao site oficial do São Paulo.O atacante começou a carreira no Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, e depois defendeu Vasco da Gama e Grêmio antes de chegar ao São Paulo.
- É um sentimento de alegria ter este privilégio de vestir a camisa do São Paulo, que é um clube gigantesco. Estou empolgado e espero criar uma história linda no clube. As minhas expectativas são as melhores possíveis, e que a gente possa ser feliz em 2022 com o nosso torcedor - completou o atacante.