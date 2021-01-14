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futebol

'É um grande passo para mim', diz Dembélé na chegada ao Atlético de Madrid

Atacante de 24 anos foi confirmado como novo reforço do clube da capital espanhola nesta quinta-feira. Jogador fica por empréstimo, a princípio, até o fim da temporada...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 14:26
Crédito: Ángel Gutiérrez / Atlético de Madrid
Novo reforço do Atlético de Madrid, o atacante Moussa Dembélé falou como atleta colchonero pela primeira vez após ser anunciado. Em sua chegada, o jogador de 24 anos disse que o clube é "conhecido em todo o mundo" e que este "é um grande passo" em sua carreira.
+ Veja a tabela da La Liga- É um grande passo para mim. Este é um grande clube, conhecido em todo o mundo. É um grande passo para mim. Estou muito feliz e mal posso esperar para começar - disse o atacante, que foi emprestado pelo Lyon.
Dembélé também falou sobre Diego Simeone e classificou o técnico do Atlético de Madrid como um dos melhores do mundo.
- Ele (Simeone) é o melhor ou um dos melhores treinadores do mundo. É bom para mim estar aqui e trabalhar com ele. Espero que possamos fazer grandes coisas juntos. Ele é um treinador fantástico, só posso dizer coisas boas sobre ele, porque ele mostra isso todos os anos no campo.
+ Agüero está livre para assinar com qualquer clube; confira outros nomes da Europa que estão na mesma condição
Antes de finalizar, o francês falou sobre suas características e revelou que, na infância, o espanhol Fernando Torres, formado no Atlético de Madrid, era um de seus ídolos.
- Principalmente, sou um atacante e gosto de fazer gols. Esse é o meu trabalho. Gosto de correr para o espaço, receber a bola e fazer gols. Sou um jogador físico, mas com técnica. Mal posso esperar para começar a jogar aqui. Quando criança, meu jogador favorito era Fernando Torres, por isso estou feliz por estar aqui. Espero que façamos grandes coisas juntos - concluiu.

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