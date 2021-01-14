'É um grande passo para mim', diz Dembélé na chegada ao Atlético de Madrid

Crédito: Ángel Gutiérrez / Atlético de Madrid

Novo reforço do Atlético de Madrid, o atacante Moussa Dembélé falou como atleta colchonero pela primeira vez após ser anunciado. Em sua chegada, o jogador de 24 anos disse que o clube é "conhecido em todo o mundo" e que este "é um grande passo" em sua carreira.

+ Veja a tabela da La Liga- É um grande passo para mim. Este é um grande clube, conhecido em todo o mundo. É um grande passo para mim. Estou muito feliz e mal posso esperar para começar - disse o atacante, que foi emprestado pelo Lyon.

Dembélé também falou sobre Diego Simeone e classificou o técnico do Atlético de Madrid como um dos melhores do mundo.

- Ele (Simeone) é o melhor ou um dos melhores treinadores do mundo. É bom para mim estar aqui e trabalhar com ele. Espero que possamos fazer grandes coisas juntos. Ele é um treinador fantástico, só posso dizer coisas boas sobre ele, porque ele mostra isso todos os anos no campo.

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Antes de finalizar, o francês falou sobre suas características e revelou que, na infância, o espanhol Fernando Torres, formado no Atlético de Madrid, era um de seus ídolos.