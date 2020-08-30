É TRI! Grêmio perde do Caxias, mas fatura o Gauchão 2020

O Grêmio é tricampeão do Gauchão. Na tarde deste domingo, o time de Portaluppi foi derrotado por 2 a 1 pelo Caxias, mas devido a vantagem obtida na partida de ida, faturou mais um troféu estadual.O confronto
O Grêmio ampliou a sua excelente vantagem com apenas 13 minutos abriu o marcador. Everton carimbou o poste e Diego Souza completou para o fundo das redes, 1 a 0.
Melhor em campo, o Tricolor não dava chances ao Caxias e ditava o ritmo de jogo. Jean Pyerre assustou de fora da área e deixou o grito de gol preso na garganta dos gremistas.
Tímido no sistema ofensivo, o Grená pouco fazia. Nos minutos finais, quando conseguiu equilibrar o duelo, o Caxias empatou. No cruzamento de Ivan, Laércio cabeceou para vencer Vanderlei, 1 a 1.
Com a necessidade de marcar pelo menos dois gols, o Caxias se lançou ao ataque e foi premiado aos 8 minutos. Bruninho cruzou, Kannemann tentou cortar e a bola caiu dentro da rede, 2 a 1.
A virada Grená deixou o duelo dramático. Irritado com a postura dos atletas, Portaluppi perdeu a paciência na beira do campo e gritava a todo instante, mas o Tricolor não conseguia voltar aos jogos.
Na casa dos 37 minutos a chance de aniquilar a decisão caiu nos pés de Thiago Neves. Após sobra na área, o camisa 10 pegou de primeira e Pitol salvou.
Nos minutos finais, com a necessidade de marcar pelo menos mais um gol para levar o jogo nas penalidades máximas, Laércio aproveitou a pressão do Caxias e deu um biquinho na bola. Vanderlei se esticou todo e salvou com a ponta dos dedos.
GRÊMIO 1 X 2 CAXIASLocal: Arena Grêmio, Porto Alegre (RS)Data-Hora: 30/8/2020 – 16hÁrbitro: Anderson Daronco (RS)Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Mauricio Coelho(RS)VAR: Leandro Vuaden(RS)Público/renda: pagantes/R$ Cartões amarelos: Luiz Fernando (GRE), (CAX)Cartões vermelhos: –Gols: Diego Souza (13’/1ºT) Laércio (44’/1ºT) Bruninho (8’/2ºT) GRÊMIO: Vanderlei; Bruno Ferraz, Geromel, Kannemann e Cortez; Darlan (Maicon, aos 44/2ºT), Lucas Silva (Thiago Neves, aos 32/2ºT) e Jean Pyerre (Luiz Fernando, aos 13/2ºT); Everton (Isaque, aos 13/2ºT), Alisson e Diego Souza (David Braz, aos 42/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.CAXIAS: Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano, Marabá (Bruninho, ao 0/2ºT), Carlos Alberto (Yuri, aos 41/2ºT) e Diego Oliveira; Claudinho e Campanholo (Vinicius Baiano, aos 8/2ºT). Técnico: Rafael Lacerda.