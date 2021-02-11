É tetra! Bayern vence o Tigres com gol polêmico, e é campeão do Mundial de Clubes 2020

Crédito: KARIM JAAFAR / AFP

O Bayern de Munique é o grande campeão do Mundial de Clubes 2020. Nesta quinta-feira, o clube alemão bateu o Tigres (MEX) por 1 a 0 no Estádio Cidade da Educação, na final do torneio da Fifa, e conquistou o quarto título mundial de sua história. O gol do jogo foi marcado por Benjamin Pavard.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020PRESSÃOComo era de se esperar, o Bayern teve o controle do jogo na etapa inicial e criou as melhores oportunidades de gol. O Tigres tentou se defender para buscar os contra-ataques, mas não teve tanta eficiências nos 45 minutos iniciais em Doha.

NÃO VALEUAos 18 minutos, o Bayern chegou a balançar as redes com gol o volante Kimmich, mas a arbitragem anulou por posição irregular. O camisa 6 acerou bonito chute de fora da área, mas Lewandowski, que estava à frente, atrapalhou o goleiro Guzmán antes da bola entrar.

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TETRACAMPEÃOCom o título conquistado, o Bayern de Munique agora é tetracampeão mundial. A equipe alemã agora se junta ao Milan, com quatro conquistas, e está em segundo na lista de clubes com mais títulos mundiais. Líder do ranking, o Real Madrid tem sete troféus. As outras conquistas do Bayern foram em 1976, 2001 e 2013.

IGUALOU O BARCELONA​O Bayern repetiu o Barcelona no ano de 2009, e conquistou seis títulos em um ano. Apesar de ser disputado em 2021, o Mundial de Clube é referente ao ano de 2020. Os bávaros foram campeões da Champions League, da Bundesliga, da Copa da Alemanha, da Supercopa da Alemanha e da Supercopa da Europa.