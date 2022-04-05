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É profissional! Bolívia admite felicidade e declara: 'Espero retribuir a confiança'

Jogador de 17 anos é um dos principais destaques da base do Leão...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 17:33

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 17:33

Com pouco mais de um ano no Fortaleza, o volante Pedro Bolívia, de apenas 17 anos, pode dizer que é um jogador profissional. O primeiro contrato dele nessa categoria foi divulgado pelo clube na tarde desta terça-feira (5), nas redes sociais.
O jovem jogador não esconde a felicidade e afirma que espera retribuir a confiança do clube em atuações e com títulos.
'Estou muito feliz com esse momento. Primeiramente tenho que agradecer a Deus e a minha família, e espero honrar essa camisa, retribuir a confiança e ajudar o clube a ganhar conquistar mais títulos', diz.
Pedro, inclusive, já chegou a treinar com os profissionais, mas para ele, tem um em especial com quem ele possui bastante identificação: Lucas Crispim.
'Os treinos foram bons e é sempre um aprendizado treinar ao lado dos caras mais experientes. Entre os profissionais, me inspiro muito no Crispim, acho um ótimo jogador e gosto muito do estilo dele dentro de campo', revela.
Crédito: Divulgação/Fortaleza

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