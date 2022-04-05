É profissional! Bolívia admite felicidade e declara: 'Espero retribuir a confiança'

Com pouco mais de um ano no Fortaleza, o volante Pedro Bolívia, de apenas 17 anos, pode dizer que é um jogador profissional. O primeiro contrato dele nessa categoria foi divulgado pelo clube na tarde desta terça-feira (5), nas redes sociais.

O jovem jogador não esconde a felicidade e afirma que espera retribuir a confiança do clube em atuações e com títulos.

'Estou muito feliz com esse momento. Primeiramente tenho que agradecer a Deus e a minha família, e espero honrar essa camisa, retribuir a confiança e ajudar o clube a ganhar conquistar mais títulos', diz.

Pedro, inclusive, já chegou a treinar com os profissionais, mas para ele, tem um em especial com quem ele possui bastante identificação: Lucas Crispim.

'Os treinos foram bons e é sempre um aprendizado treinar ao lado dos caras mais experientes. Entre os profissionais, me inspiro muito no Crispim, acho um ótimo jogador e gosto muito do estilo dele dentro de campo', revela.