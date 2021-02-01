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'É preciso respeitar a vontade do jogador', diz diretor do Bayern sobre possível saída de Alaba

Jogador tem contrato com o clube alemão até o fim da temporada, mas está apalavrado com o Real Madrid. Atleta assinou pré-contrato e realizou exames médicos com os Blancos...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 15:14

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 15:14

Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / AFP
A poucos meses do fim do contrato com o Bayern de Munique, o austríaco David Alaba não deve permanecer no clube bávaro para a próxima temporada. Após o jornal "Marca" divulgar que o atleta tem um pré-contrato com o Real Madrid, o diretor executivo da equipe alemã, Karl-Heinz Rummenigge, disse que é preciso respeitar a decisão do jogador.
+ Veja a tabela da Bundesliga- Não existe nada decidido, mas as probabilidades de que ele (Alaba) abandone o clube são de 99,9%. Depois de 12 anos no Bayern de Munique, tomou a decisão de experimentar algo novo. É preciso respeitar a vontade do jogador. O Real Madrid é um grande clube e, mesmo que não tenha tido muito êxito nos últimos anos, continua a atrair muitos atletas - disse Rummenigge à "Sky Sports".
+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montado
O ex-jogador e ídolo do Bayern também disse que o clube espanhol não entrou em contato com a direção bávara, mas reconheceu que não era necessário por conta da proximidade do fim do vínculo.
- Não fizeram contato, mas também não percebo porque iriam fazer. O Alaba pode assinar com quem quiser desde o dia 1º de janeiro, é assim que funciona.

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