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É Páscoa! Botafogo fecha parceria com empresa de brownies e lança latas personalizadas

Clube fecha parceria com o "Brownie do Luiz" e lança produtos inspirados em uniformes...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 19:03

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 19:03
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo fechou uma parceria visando a páscoa. Nesta sexta-feira, o clube de General Severiano anunciou uma ação de marketing com o "Brownie do Luiz", empresa de produz doces e é baseada em Niterói, no Rio de Janeiro. Torcedores terão desconto e foram lançadas três latas personalizadas inspiradas em uniformes do Glorioso.
As latas vêm nas cores listrada em preto e branco, com o escudo tradicional; preta, com alusão ao segundo uniforme do ano passado que possui o escudo do Remo e a outra na cor dourada, inspirada no último uniforme de goleiros, com o escudo histórico do Botafogo Football Club.
Os produtos foram intitulados de "veneno da lata" e custam R$ 30,00, trazendo casquinhas de brownie de chocolate dentro. O torcedor pode adquirir com um desconto de R$ 15,00, apenas colocando o cupom "BROWNIEGLORIOSO" ao final de qualquer compra.
As aquisições podem ser feitas no site (www.browniedoluiz.com.br) ou nas lojas físicas, localizadas em Laranjeiras, Leblon ou Tijuca, nos endereços abaixo:
LaranjeirasRua das Laranjeiras, 103 - Loja A
LeblonRua Cupertino Durão, 79 - Loja B
TijucaRua do Matoso, 53 - Praça da Bandeira

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