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futebol

É oficial! Grêmio anuncia a volta do lateral-direito Edilson

Experiente lateral, de 35 anos, fará a sua terceira passagem pelo Imortal...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 17:42

Publicado em 15 de Março de 2022 às 17:42

- É um jogador que conhece o Grêmio. Já passou por aqui e foi vitorioso. Vai qualificar na experiência para o grupo, que é bem jovem. É um jogador sanguíneo, com um espírito de liderança mais consistente. Uma situação que possa dar mais garantia, confiança, segurança à gurizada e também ao próprio grupo - disse o mandatário no último domingo.
Depois de sua última passagem pelo Grêmio, Edilson rodou por equipes como Cruzeiro, Goiás e Avaí, sendo no time catarinense o seu melhor momento, quando participou da campanha de retorno à elite nacional do clube de Florianópolis.

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