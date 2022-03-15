É oficial! Grêmio anuncia a volta do lateral-direito Edilson

- É um jogador que conhece o Grêmio. Já passou por aqui e foi vitorioso. Vai qualificar na experiência para o grupo, que é bem jovem. É um jogador sanguíneo, com um espírito de liderança mais consistente. Uma situação que possa dar mais garantia, confiança, segurança à gurizada e também ao próprio grupo - disse o mandatário no último domingo.
Depois de sua última passagem pelo Grêmio, Edilson rodou por equipes como Cruzeiro, Goiás e Avaí, sendo no time catarinense o seu melhor momento, quando participou da campanha de retorno à elite nacional do clube de Florianópolis.