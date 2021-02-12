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E o Rojas? Atacante tem futuro indefinido no São Paulo; conversas por renovação estão paradas

Equatoriano está recuperado de lesões no joelho à espera de uma oportunidade na equipe. Contrato termina em fevereiro, mas renovação está emperrada por conta de novo técnico...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 09:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A torcida do São Paulo pede, mas o atacante equatoriano Joao Rojas, recuperado de lesões no joelho, não entra em campo pelo Tricolor há mais de dois anos. Ele não foi relacionado contra o Ceará, no empate por 1 a 1. Perguntado sobre o assunto na coletiva, o interino Marcos Vizolli disse que a pandemia atrapalhou os planos para a volta do jogador.
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- Ele está em uma transição, hoje está em um momento melhor, numa condição melhor. Mas temos que ver em relação a pandemia, ela atrapalhou muita coisa. O Rojas não participou de nenhum jogo, só está fazendo coletivos e trabalhos em campo. Está completamente recuperado e avaliado - afirmou.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Sobre o futuro, Rojas tem contrato até o final de fevereiro com o São Paulo. Conforme o LANCE! apurou, as conversas sobre uma possível renovação estão estagnadas, devido ao acerto com um novo treinador, provavelmente o argentino Hernán Crespo.
Há uma chance, ainda que remota, do contrato ser prolongado até o final deste ano. Em contato com a reportagem, pessoas próximas ao atacante disseram que ele quer permanecer no São Paulo.
Emprestado ao Tricolor pelo Cruz Azul (MEX) em 2018, o atacante teve uma boa sequência de jogos após a sua chegada, interrompida após a sua primeira lesão. No total, o equatoriano tem 20 jogos pelo São Paulo e um gol marcado.

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