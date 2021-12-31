futebol

E o Galo? Jornal europeu coloca Jorge Jesus na mira de clube turco

Aos 67 anos, Mister está sem clube desde a demissão do Benfica no início desta semana...
LanceNet

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 19:20

Sem clube há quatro dias, quando deixou o comando do Benfica, o técnico Jorge Jesus tem sido cobiçado pelo Atlético-MG. Contudo, de acordo com o jornal turco 'Fanatik', o destino do Mister pode ser outro. Segundo o veículo, o treinador é alvo do Fenerbahçe.
+ Tuchel responde Lukaku e clima no Chelsea começa a ficar tensoO Fenerbahçe também está sem técnico, desde que demitiu o português Vitor Pereira, que esteve especulado no Flamengo nos últimos dias. Jorge Jesus já foi alvo do clube turco em outras duas oportunidades, uma delas, com o atual presidente, Ali, Koç.
Joachim Low, ex-técnico da seleção alemã, e Slaven Bilic, da Croácia, são outros nomes em pauta no Fenerbahçe. Jorge Jesus esteve em conversas com Flamengo, mas o Rubro-Negro acabou acertando com outro português, Paulo Sousa, ex-técnico da seleção polonesa.
