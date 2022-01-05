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'É o ano da afirmação', afirma Waguinho Dias sobre temporada do Brusque na Série B

Treinador com história no clube do interior catarinense entende que equipe não pode "sofrer tanto" para, ao menos, continuar na segunda divisão...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 17:03

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 17:03

Técnico histórico do Brusque, clube onde foi campeão do Brasileirão da Série D em 2019, Waguinho Dias teve o contrato renovado e segue no clube para 2022.
Ele foi chamado logo após o segundo turno da Série B para livrar o clube do rebaixamento e conseguiu. Com seis vitórias e três empates em 15 jogos, o clube catarinense ficou na 13ª posição no campeonato, com 48 pontos, cinco à frente do Remo, primeiro rebaixado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- 2022 é o ano da afirmação do Brusque. Conseguimos o mais difícil, que é a permanência no primeiro ano de disputa. A Série B é extremamente difícil. Temos que buscar objetivo por objtivo e ir tentando coisas maiores com o passar do tempo. Claro que o objetivo é nos garantirmos entre os 40 melhores times do país mais uma vez, mas não podemos sofrer tanto como neste ano - projeta Waguinho.
O treinador ressaltou que, apesar das férias, segue trabalhando com a direção do clube na montagem do elenco para 2022 onde, nesta semana, o clube confirmou a contratação do experiente zagueiro Wallace, ex-Corinthians, Flamengo e que estava no Vitória.
- Estamos analisando muita situações, principalmente de reforços, mas também de permanências. O tempo voa, mas precisamos ver tudo com muita cautela para errar o mínimo possível. Mas o torcedor pode ter a absoluta certeza de que teremos uma equipe muito competitiva para todos os campeonatos do ano que vem - acrescentou o técnico do Bruscão.
A estreia do quadricolor na temporada será no dia 23 de janeiro, pelo Catarinense, contra o Concórdia, fora de casa.
Crédito: Elencosereapresentounoúltimodia3dejaneiro(Divulgação/Brusque

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