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É, Luciano! São Paulo é o clube que atacante mais fez gols na carreira

Camisa 11 soma 31 gols marcados em 78 jogos desde a sua chegada, em 2020. Luciano participou de dois jogos desde que voltou de lesão...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 17:30

Publicado em 07 de Março de 2022 às 17:30

A torcida do São Paulo tem um carinho especial pelo atacante Luciano. O camisa 11, que está jogando após se recuperar de uma lesão, é sempre pedido nas arquibancadas. Os números também comprovam a importância do atacante no Tricolor. Desde a sua chegada, em agosto de 2020, Luciano soma 31 gols em 78 jogos pelo Tricolor. O clube do Morumbi, inclusive é o time em que ele mais marcou na sua carreira. Logo atrás, vem o Corinthians, onde ele jogou de 2014 a 2016, com 20 gols em 89 partidas, e o Fluminense, também com 20 tentos em 55 jogos.
No futebol brasileiro, Luciano ainda passou por Atlético-GO (um gol em sete jogos), Avaí (sete tentos em 28 partidas) e Grêmio (oito gols em 36 duelos). Já na Europa, o jogador atuou no Leganés-ESP, onde fez quatro gols em 27 jogos e no Panathinaikos-GRE, quando atuou em 13 partidas e marcou duas vezes. Ao todo, Luciano tem 334 jogos e 93 gols ao longo da carreira.
Luciano comemora nesta segunda-feira (07) dez anos da sua estreia como jogador profissional.
NÚMEROS DE LUCIANO NA CARREIRA São Paulo - 31 gols em 79 jogosGrêmio - oito gols em 36 jogos ​Fluminense - 20 gols em 55 jogos Panathinaikos-GRE - dois gols em 13 jogos Leganés-ESP - quatro gols em 27 jogosCorinthians - 20 gols em 89 jogos Avaí - sete gols em 28 jogos Atlético-GO - um gol em sete jogos
Crédito: SãoPauloéoclubeemqueLucianomaismarcounacarreira(Foto:Twitter/SãoPaulo

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