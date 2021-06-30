É hoje? São Paulo tem mais uma chance de quebrar tabu em Itaquera

Quando temos Corinthians x São Paulo em Itaquera, o torcedor são-paulino sempre se pergunta, desde a inauguração do estádio em 2014: é hoje que vencemos o rival lá? Pois o São Paulo tem mais uma chance, nesta quarta-feira (30), às 21h30, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Desde que o Tricolor passou a visitar a atual Neo Química Arena, não sabe o que é vencer no estádio. Até o momento, em 14 jogos, são dez derrotas e quatro empates. Nesta temporada, com a equipe em boa fase, o São Paulo empatou por 2 a 2 pelo Campeonato Paulista.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO Nesses 14 jogos, o São Paulo fez 12 gols e sofreu 28. Porém, a equipe aposta em um bom retrospecto até aqui em clássicos sob o comando da comissão técnica de Hernán Crespo. Em seis clássicos, são três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.
Para manter o bom retrospecto contra os rivais em 2021, o Tricolor, do técnico Juan Branda nesta quarta, aposta em retornos importantes, como o zagueiro Léo, recuperado de um desconforto muscular e do volante Luan, que atuou alguns minutos na derrota para o Ceará, em Fortaleza. Miranda também deve ser relacionado.
Resta saber se hoje o torcedor são-paulino poderá comemorar o fim de um tabu incômodo, tanto para o elenco, quanto para a torcida.
VEJA OS JOGOS ENTRE CORINTHIANS X SÃO PAULO EM ITAQUERA
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