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futebol

É do Tigrão! Vila Nova conquista a Série C com outra vitória sobre o Remo

Equipe de Goiânia chegou ao confronto decisivo com vantagem extremamente confortável de 5 a 1 no embate do Centro-Oeste...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 21:37

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 21:37
Crédito: Equipe goiana construiu larga vantagem já no primeiro confronto com o Remo (Divulgação/Vila Nova
Uma temporada depois de amargar o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova subiu da maneira mais impositiva possível: com o título. Depois de ter goleado por 5 a 1 o Remo na partida de ida, nesse sábado (30) a equipe de Goiânia conseguiu outro triunfo, dessa vez por 3 a 2, que apenas ratificou a sua terceira conquista do torneio na história. Aos sete minutos, Felipe Gedoz tentou iniciar a busca por uma improvável virada marcando aos sete minutos de jogo. Porém, aos 10, Alan Mineirop já conseguiu deixar tudo igual no marcador do Mangueirão e "esfriou" os ânimos do time remista.
Lucas Siqueira ainda recolocou os paraenses na dianteira da partida, mas Pablo e Mimica (marcando contra) ratificaram a taça do clube que retornará a segunda divisão do futebol nacional ao lado do próprio Remo além dos catarinenses do Brusque e dos paranaenses do Londrina.

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