É do Tigrão! Vila Nova conquista a Série C com outra vitória sobre o Remo

Uma temporada depois de amargar o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova subiu da maneira mais impositiva possível: com o título. Depois de ter goleado por 5 a 1 o Remo na partida de ida, nesse sábado (30) a equipe de Goiânia conseguiu outro triunfo, dessa vez por 3 a 2, que apenas ratificou a sua terceira conquista do torneio na história. Aos sete minutos, Felipe Gedoz tentou iniciar a busca por uma improvável virada marcando aos sete minutos de jogo. Porém, aos 10, Alan Mineirop já conseguiu deixar tudo igual no marcador do Mangueirão e "esfriou" os ânimos do time remista.