É dez! Grêmio alcança expressiva invencibilidade na temporada

No dia 10 de outubro, o Grêmio foi até a Vila Belmiro e acabou derrotado pelo Santos. O desempenho deixou muito torcedor assustado, já que o time mostrou diversas falhas e parecia não ter mais poder de reação.Porém, desde aquele fatídico jogo tudo mudou. O Tricolor mostrou a força do seu elenco, que sofre com ausências importantes, e emplacou bons resultados, que rendem uma invencibilidade de dez jogos, sendo sete vitórias seguidas nos últimos duelos.
Durante a construção da invencibilidade, o Grêmio venceu oito jogos e empatou dois. O ataque marcou 17 gols e a defesa levou 7 tentos.
Na próxima quarta-feira, o Grêmio terá mais um desafio para continuar invicto. Diante do Cuiabá, o time de Portaluppi precisa de um simples empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil.
Confira a série de dez jogos de invencibilidade do Grêmio:
Grêmio 3 x 1 BotafogoSão Paulo 0 x 0 GrêmioGrêmio 1 x 1 América de CaliAthletico 1 x 2 GrêmioGrêmio 1 x0 JuventudeGrêmio 2 x 1 BragantinoJuventude 0 x 1 GrêmioFluminense 0 x 1 GrêmioCuiabá 1 x 2 GrêmioGrêmio 4 x 2 Ceará