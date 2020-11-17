É dez! Grêmio alcança expressiva invencibilidade na temporada

No dia 10 de outubro, o Grêmio foi até a Vila Belmiro e acabou derrotado pelo Santos. O desempenho deixou muito torcedor assustado, já que o time mostrou diversas falhas e parecia não ter mais poder de reação.Porém, desde aquele fatídico jogo tudo mudou. O Tricolor mostrou a força do seu elenco, que sofre com ausências importantes, e emplacou bons resultados, que rendem uma invencibilidade de dez jogos, sendo sete vitórias seguidas nos últimos duelos.