É decisão! Veja a provável escalação do Grêmio para encarar o São Paulo

A quinta-feira é decisiva no Grêmio. Dentro da Arena, o Tricolor só pensa na vitória contra o São Paulo e promete atacar o adversário do início ao fim.

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Na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas o 100% de aproveitamento e tropeços dos rivais diretos podem salvar o clube.

Escalação

Para encarar o time paulista, a única dúvida é a lateral-direita. Vanderson está suspenso por cartão. Já Rafinha acabou punido pelo STJD, mas o Grêmio tenta a sua liberação.

Caso não consiga ter a presença do experiente lateral, Vagner Mancini deve colocar Sarará na posição.

Confira a provável escalação: Gabriel Grando; Rafinha (Sarará), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza (Borja).