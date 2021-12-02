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futebol

É decisão! Veja a provável escalação do Grêmio para encarar o São Paulo

Vagner Mancini ajusta a sua equipe para duelo que será disputado na Arena do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 21:19

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 21:19

A quinta-feira é decisiva no Grêmio. Dentro da Arena, o Tricolor só pensa na vitória contra o São Paulo e promete atacar o adversário do início ao fim.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas o 100% de aproveitamento e tropeços dos rivais diretos podem salvar o clube.
Escalação
Para encarar o time paulista, a única dúvida é a lateral-direita. Vanderson está suspenso por cartão. Já Rafinha acabou punido pelo STJD, mas o Grêmio tenta a sua liberação.
Caso não consiga ter a presença do experiente lateral, Vagner Mancini deve colocar Sarará na posição.
Confira a provável escalação: Gabriel Grando; Rafinha (Sarará), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza (Borja).
Crédito: ManciniajustaoGrêmioparadecisãonaArena(FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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