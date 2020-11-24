'É como uma final', diz Zidane antes do duelo com a Inter de Milão

É fase de grupos, mas todo mundo encara como jogo decisivo. O técnico Zinédine Zidane, do Real Madrid, disse, em entrevista coletiva, que a partida desta quarta-feira, contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões, será "como uma final" para sua equipe.- Sempre saímos para vencer. Você não pode tentar empatar ou perder o jogo. Não sabemos como as coisas vão ocorrer amanhã à noite, a única coisa que posso dizer é que o importante é dar o máximo em campo. Sempre saímos para vencer. Não é um jogo arriscado. É um jogo importante e uma oportunidade para termos uma boa exibição porque cada jogo de passes é mais como uma final de copa - disse o treinador.