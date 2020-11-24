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futebol

'É como uma final', diz Zidane antes do duelo com a Inter de Milão

Técnico do Real Madrid diz que sua equipe sairá para o jogo e que não pode ficar esperando o adversário: 'A única coisa que posso dizer é que o importante é dar o máximo em campo'...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 16:35

LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 16:35
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
É fase de grupos, mas todo mundo encara como jogo decisivo. O técnico Zinédine Zidane, do Real Madrid, disse, em entrevista coletiva, que a partida desta quarta-feira, contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões, será "como uma final" para sua equipe.- Sempre saímos para vencer. Você não pode tentar empatar ou perder o jogo. Não sabemos como as coisas vão ocorrer amanhã à noite, a única coisa que posso dizer é que o importante é dar o máximo em campo. Sempre saímos para vencer. Não é um jogo arriscado. É um jogo importante e uma oportunidade para termos uma boa exibição porque cada jogo de passes é mais como uma final de copa - disse o treinador.
Apesar de não confirmar o time que entra em campo contra a Nerazzurri, Zizou afirmou que sua equipe está pronta para o duelo.
- Estamos muito bem. Estamos prontos, sabemos o quão importante é o jogo e mal podemos esperar pelo fim do jogo. Estamos prontos, temos o último treino agora e é hora de focar no jogo de amanhã - concluiu.

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