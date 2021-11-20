É campeão! Ituano vence o Tombense e conquista a Série C do Brasileiro

E a torcida do Ituano não poderia estar mais feliz. Depois de conquistar o acesso para a Série B do Brasileirão em 2022, o Galo fechou a temporada conquistando o título da Série C, na tarde deste sábado, no Novelli Júnior, ao bater o Tombense (que também está garantido na segunda divisão no próximo ano) na decisão.
Com o placar de 1 a 1 na ida, a equipe comandada por Mazolla Júnior não deu chances ao adversário na volta. Jogando em casa, abriu a conta na primeira etapa com João Victor, dando a deixa para Igor Henrique e Iago Teles, já na etapa final, fecharem o marcador em 3 a 0 levantando assim a taça da competição.
Mesmo jogando longe de seus domínios, a equipe do Tombense foi pra cima do Ituano logo nos primeiros minutos. Entretanto, apesar de aparecer mais em seu campo de ataque, pouco ofereceu perigo ao goleiro Pegorari.
Na sequência, o Ituano foi melhorando e equilibrando um pouco mais as ações. Sendo assim, a melhor chance foi de João Victor, que obrigou Felipe Garcia a fazer uma defesa estranha, dando a deixa para Gerson Magrão mandar para fora no rebote. E a oportunidade animou os donos da casa. Minutos depois, aos 21, João Victor recebeu pelo lado esquerdo e, ao cortar para o meio, arriscou um chute que saiu fraco, mas que o goleiro do Gavião-Carcará acabou aceitando, abrindo a contagem no Novelli Júnior.
Até a reta final da primeira etapa, o time de Itu praticamente não sofreu sustos por parte dos mineiros, conseguindo levar a vantagem parcial para os vestiários.
Na volta para a etapa complementar, o técnico Rafael Guanaes optou por uma troca colocando Jefferson Renan no lugar de Jean Lucas. Mas a mudança não surtiu o efeito esperado, e os visitantes acabaram levando o segundo. Aos 11 minutos, após cruzamento rasteiro, a bola chegou até Gerson Magrão que rolou para a pequena área fazendo com que Igor Henrique mandasse para o fundo das redes, com o tento sendo checado e validado pelo VAR.
Com o 2 a 0 no marcador, o Tombense sabia que além do rival em campo, outro obstáculo era o relógio. E as coisas ficaram ainda mais difíceis nos últimos momentos do jogo, quando Everton acabou tomando o vermelho, após revisão do VAR, fazendo com que o árbitro Anderson Daronco expulsasse o atleta.
Após o lance, os comandados de Mazola Júnior ficaram mais tranquilos em campo, até que saiu o terceiro, já aos 50, com Iago Teles, sendo esse o último lance antes do apito final da arbitragem, com direito a muita festa da torcida do Ituano nas arquibancadas.