futebol

É CAMPEÃO! CRB vence ASA e conquista seu 32º título alagoano

Galo foi letal na segunda etapa e conseguiu vencer os dois duelos ...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 21:57

Nesta quarta-feira (13), o CRB conquistou seu 32º título alagoano. Atuando na casa do ASA, a equipe fez um primeiro tempo morno, mas na segunda etapa foi letal e com gols de Anselmo Ramon e Gum, garantiu a conquista estadual, por 2 a 0. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSJOGO BRIGADO!Os mandantes começaram com tudo no ataque. Com menos de um minuto, Júnior Viçosa recebeu na intermediária e chuta forte com perigo. A resposta do CRB foi com Richard. O atacante chutou rasteiro, tirando tinta do poste direito de Railson.
Logo depois, Roger Gaúcho tabelou com Júnior Viçosa, invadiu a área e bate obrigou Diogo Silva a espalmar pra escanteio. O ASA começou a trocar passes no campo ofensivo, mas sem conseguir levar perigo. Mais tarde, a intensidade foi diminuindo e o número de faltas aumentou. ​Aos 31', Anderson Feijão se enfiou entre os zagueiros, finalizou e Diogo Silva se esticou todo para evitar o gol do ASA. Na reta final, Vico teve bom lance, mas chutou para fora.
OLHA OS GOLS!Na volta do intervalo, o CRB voltou melhor. Raul Prata bateu o escanteio, Yago cabeceou forte e a bola passou perto. Aos 19', Richard chutou cruzado de fora da área, Anselmo Ramon apareceu por trás da defesa, aproveitou e abriu o placar para os visitantes.
Pouco tempo depois, aos 23', Gustavo Apis bateu a falta na trave. Raílson deu um tapa, mas no rebote Gum aproveitou e fez o segundo do Galo.
Mais tarde, Michel cruzou para Júnior Viçosa cabecear para fora. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ASA x CRB Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em ArapiracaData/horário: 13/04/2022 - 20h (de Brasília)​Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (CBF-MG)AVAR: Frederico Vilarinho (CBF-MG)Cartões amarelos: Yago (CRB), Júnior Viçosa, Jorginho (ASA)Cartões vermelhos: GOLS: Anselmo Ramon (19'/2T) (0-1), Gum (23'/2T) (0-2)
ASA - Técnico: JotaRaílson; Michel, Cristian Lucca, Fábio Aguiar e Wendel; Jorginho (Edson Magal - intervalo), Fidélis (Lucas Gaspar 20'/2T) e Roger Gaúcho; Anderson Feijão (Assis 41'/1T), Xande (Café 36'/2T) e Júnior Viçosa (Marcinho 35'/2T).
CRB - Técnico: Marcelo Cabo​Diogo Silva; Raul Plata, Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei (Marthã 34'/2T), Yago (David Brall 34'/2T) e Rafael Longuine (Gustavo Apis 16'/2T); Vico (Reginaldo - Intervalo), Richard e Anselmo Ramon.
Crédito: ASAxCRB-CampeonatoAlagoano2022(Foto:FranciscoCedrim/TwitteroficialdoCRB

