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futebol

'É bom estar num clube onde sente que gostam de você', desabafa Bale

Galês revela estar contente no Tottenham e diz estar no
caminho certo para recuperar a melhor forma...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 14:53

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 14:53

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
A mudança de Madrid para Londres fez bem para Gareth Bale. De acordo com o jogador que está no Tottenham, é bom ter o sentimento de que as pessoas gostam de você no clube.
- É bom voltar a jogar e é bom estar num lugar onde querem que você esteja, onde sente que gostam de você. Estou recuperando a condição física. Voltar a jogar é o que faz os jogadores felizes. Sinto que estou num bom lugar, mas sei que ainda tenho de melhorar. Preciso de um pouco mais de tempo para acostumar o corpo ao ritmo e jogar em poucos dias. Agora, sei que estou no caminho certo - disse ao "Wales Online".Por empréstimo do Real Madrid, Bale atuou em seis partidas com a camisa do Tottenham na atual temporada. Ele marcou um gol e deu uma assistência.

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