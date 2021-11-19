E agora Cuca? Com elenco recheado, treinador tem grandes opções e um grande jogador ficará no banco

A reta final do Campeonato Brasileiro chegou e o Atlético-MG, disparado na liderança do Brasileirão, com 71 pontos, oito à frente do Flamengo, busca o título nacional. Diante disso, o técnico Cuca utiliza as melhores peças e pensa na melhor equipe para garantir o quanto antes a taça. E é justamente aí que começa a dor de cabeça do treinador: ele tem várias peças de qualidade. Na atual situação, Nacho Fernandez está liberado para retornar ao time. Antigo titular, o argentino, porém, perdeu espaço. Ele atuou na vitória contra o Grêmio, por 2 a 1, e foi suspenso no jogo contra o América, no fim de semana seguinte. Na sequência, alegando desconforto muscular, o meia ficou fora dos confrontos diante de Corinthians e Athletico-PR. A questão é que as peças utilizadas na sequência caíram como uma luva no sistema atleticano. O time encaixou sem um meia de ofício, mas no sistema Hulk praticamente assumiu essa função - ao contrário do que era esperado que era ser utilizado na direita, como um ponta, como foi no início da carreira. Assim, Diego Costa ficou centralizado e Keno na esquerda. Zaracho, em grande fase na equipe atleticana, cresceu de rendimento, contribuindo entre os volantes, mas aparecendo como elemento surpresa na frente - algo que tem feito a diferença, inclusive com gol da vitória sobre o Athletico-PR.