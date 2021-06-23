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E agora, Crespo? São Paulo tem desfalques em todos os setores para o jogo contra o Cuiabá

Tricolor sofre com lesões, suspensões e convocações neste começo do Campeonato Brasileiro. Ataque era o único setor sem desfalques, mas Luciano se machucou...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 08:00

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 08:00

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
O São Paulo tem desfalques na defesa, no meio e no ataque para enfrentar o Cuiabá, nesta quarta-feira (23), às 19h, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Todos sabem que o Tricolor vem desfalcado nestes últimos jogos, mas uma coisa mudou depois da partida contra o Santos.
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O ataque era o único setor da equipe que não tinha desfalques por lesões, suspensões ou convocações. Eder, que ganhou a vaga de Pablo, e Luciano formavam a dupla ofensiva. No entanto, o camisa 11 teve um estiramento na coxa e se tornou mais um jogador no departamento médico.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Na defesa, são dois os motivos para a ausência de jogadores: convocações e lesões. Arboleda, convocado para a seleção do Equador que disputa a Copa América, só volta após a disputa da competição. Caso sua seleção avance, ele pode ficar até o final de julho fora do time. Já Miranda se recupera de um estiramento na coxa esquerda e deve ficar mais duas semanas de molho.
No meio-campo, a preocupação são as alas e primeiro volante. Diante do Cuiabá, os laterais Reinaldo e Igor Vinícius não jogam, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, Daniel Alves pode voltar ao time, mas a tendência é que fique no banco de reservas. Na posição de volante, Luan ainda aprimora a forma física e deve ser desfalque. William e Hernanes, lesionados, estão fora. Devido a maratona de jogos, Crespo está tendo que 'quebrar a cabeça' para achar a formação ideal da equipe. Resta saber como ele escalará a equipe para o confronto, em busca da primeira vitória no Brasileirão.
DESFALQUES DO SÃO PAULO POR SETOR​Defesa: Miranda (estiramento na coxa esquerda) e Arboleda (convocado para a seleção do Equador)Meio/Ala: Reinaldo e Igor Vinicius (suspensos); Luan, Hernanes e William (lesionados); Daniel Alves (dúvida)​Ataque: Luciano (lesionado)

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