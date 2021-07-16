Dylan Borrero vira a chave para o Brasileiro, mas garante foco nas três competições que o Galo tem em 2021

O meia Dylan Borrero chegou ao Atlético-MG no início de 2020 como uma aposta do clube no atleta, vindo da Colômbia. Com apenas 18 anos, teve momento de incertezas quanto ao seu futebol na temporada passada, mas em 2021, voltou a ser mais utilizado e está ganhando a confiança de Cuca. O gol marcado no clássico diante do América-MG , o da vitória sobre o Coelho, foi mais uma demonstração do ano mais encorpado de Dylan e como peça importante do grupo alvinegro. Borrero falou do foco do Galo nos três torneios em disputa (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores) e que a equipe está muito concentrada para ir o mais longe possível nas competições. Confira no vídeo acima as declarações de Dylan.