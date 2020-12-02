Dylan Borrero é convocado pela Colômbia e desfalca o Galo nos jogos contra São Paulo e Furacão

O meio de campo Dylan Borrero, do Atlético-MG foi convocado pela Seleção Colombiana sub-20 para a disputa de amistosos de preparação para o Sul-Americano da categoria. Com a ida para a seleção do seu país, Borrero ficará dois jogos fora do Galo no Campeonato Brasileiro, contra Athletico-PR e São Paulo. Dylan servirá à seleção nacional de 7 a 20 de dezembro. Campeonato Sul-Americano Sub-20, que será disputado na Colômbia de 2 a 27 de fevereiro de 2021.