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Dylan Borrero é convocado pela Colômbia e desfalca o Galo nos jogos contra São Paulo e Furacão

O meia, de 18 anos, estará na preparação da seleção do seu país para o Sul-Americano Sub-20, que será disputado em 2021...

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 18:08

LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 18:08
Crédito: Dylan Borrero ficará fora do Galo entre os dias 7 a 20 de dezembro-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O meio de campo Dylan Borrero, do Atlético-MG foi convocado pela Seleção Colombiana sub-20 para a disputa de amistosos de preparação para o Sul-Americano da categoria. Com a ida para a seleção do seu país, Borrero ficará dois jogos fora do Galo no Campeonato Brasileiro, contra Athletico-PR e São Paulo. Dylan servirá à seleção nacional de 7 a 20 de dezembro. Campeonato Sul-Americano Sub-20, que será disputado na Colômbia de 2 a 27 de fevereiro de 2021.
Borrero estava sendo mais utilizado pelo Galo, principalmente no período de surto da Covid-19 no clube. O jogador esteve envolvido em uma confusão com torcedores por ter ido a uma festa com o atacante Marrony, justamente em um período de recuperação de atletas e funcionários do Galo contaminados pelo novo coronavírus.

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