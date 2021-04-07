Dybala volta a marcar após lesão, e Juventus vence o Napoli em jogo remarcado pelo Italiano

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP

Três meses fora do gramado. Em campo, poucos minutos foram suficientes para Dybala voltar a marcar com a camisa da Juventus e garantir a vitória sobre o Napoli, em casa, pelo Campeonato Italiano. Cristiano Ronaldo marcou o outro gol da equipe de Turim. No final, Insigne descontou e a partida terminou em 2 a 1.

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Aos 12 minutos do primeiro tempo, Chiesa fez uma grande jogada pela ponta, driblou dois marcadores e cruzou rasteiro para Cristiano Ronaldo marcar seu 25º gol no Campeonato Italiano.Aos 24, Dybala entrou em campo após três meses. Aos 28, o argentino recebeu na entrada da área e bateu colocado para marcar o segundo gol da Juventus.

No finalzinho, aos 45, o Napoli teve um pênalti a seu favor. Insigne bateu e marcou, mas não foi suficiente para empatar o placar, que terminou em 2 a 1 para a Velha Senhora.