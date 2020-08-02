Dybala se recupera e poderá jogar contra o Lyon pela Champions

Maurizio Sarri, treinador da Juventus, poderá contar com Paulo Dybala para a partida contra o Lyon, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo será na sexta-feira (7), às 16h (horário de Brasília).
O meio-campista argentino havia se lesionado contra a Sampdoria no último final de semana, mas regressou aos treinos neste domingo. Ele se mostrou totalmente recuperado da pequena lesão muscular.
Dybala vem sendo importante para a Juventus. Na atual temporada, soma 45 partidas, 17 gols e 14 assistências.