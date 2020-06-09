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futebol

Dybala não descarta ida para o Barça, mas elogia Juventus

Atacante está confiante de que irá conversar sobre renovação de contrato com os dirigentes da Velha Senhora. Argentino disse que Barça com Messi é extraordinário...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 11:59

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 11:59

Crédito: Dybala é uma das peças chaves no setor ofensivo da Juventus (AFP
Dybala não fechou as portas para uma possível ida para o Barcelona, em entrevista para a “CNN”. O argentino irá tentar retomar as conversas para a renovação de contrato com a Juventus, uma vez que o vínculo se encerra em dois anos. No entanto, o atleta também revelou que essa questão ficou parada por conta da pandemia do coronavírus.
- Não há nada por agora. Tenho um contrato de dois anos, não é muito, e entendo que, devido às circunstâncias do coronavírus, não é fácil para o clube, mas outros jogadores renovaram. Vamos esperar.
No entanto, uma saída no futuro para jogar ao lado de Messi não está descartada, embora a prioridade seja ficar na Itália.
- A verdade é que é um clube extraordinário e com Messi ainda mais. Seria bom jogar lá. Mas a Juventus também é um clube incrível, grande, cheio de história e em que jogam grandes campeões.
O atacante disse amar o clube e o ambiente em que está e confia que mais cedo ou mais tarde irá se sentar para conversar com os dirigentes, pois a renovação está na mão da Velha Senhora. Na atual temporada, em 34 jogos, Dybala marcou 13 gols e foi responsável por 12 assistências.E MAIS:Ronaldinho conta sobre vida na pandemia e carinho com BarçaMkhitaryan afirma desejo de permanecer na RomaManchester United faz proposta por Koulibaly, mas Napoli pede maisGoverno sérvio autoriza, e torcedores vão a estádio comemorar título E MAIS:

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