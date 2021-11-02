Dybala marca duas vezes, Juve goleia o Zenit e avança na Champions

Sem grandes sustos, a Juventus goleou o Zenit por 4 a 2, nesta terça-feira, em jogo da quarta rodada do grupo H da Champions League. O jogo foi em Turim, casa da Juve. Os gols da Velha Senhora foram de Dybala (dois), Chiesa e Morata, enquanto Chiellini, contra, e Azmoun anotaram para os russos. Líder, a Juventus agora soma 12 pontos e está classificada para as oitavas de final. Já o Zenit é o terceiro, com 3. O vice-líder é o Chelsea, com 9. Já eliminado, o Malmö é o lanterna, com nenhum ponto. A Champions volta no dia 23, quando a Juve visita o Chelsea, enquanto o Malmö recebe o Zenit.
A partida teve alguns brasileiros em campo. Os laterais Danilo e Alex Sandro foram titulares e não foram substituídos, pela Juve, enquanto o volante Arthur saiu do banco aos 35 do segundo tempo. No Zenit, o volante Wendel e o atacante Claudinho saíram jogando, mas foram substituídos no final do jogo. O atacante Malcom entrou na etapa complementar.