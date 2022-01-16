Durcesio Mello comemora classificação do Botafogo na Copinha: ‘Emocionante mais uma vez’

O Botafogo venceu o Resende e se classificou às quartas de final da Copinha. Foi a terceira partida consecutiva que o Alvinegro avança de fase na disputa de pênaltis. O presidente do clube, Durcesio Mello, celebrou a conquista da equipe através da rede social.> Com CEO Jorge Braga, Botafogo determina Comitê de Transição da SAF

- Feliz com a campanha dos nossos meninos na Copinha até aqui. Emocionante mais uma vez. Estou muito orgulhoso de todos. Vamos juntos por mais - escreveu o presidente.

Nas quartas de final, o Botafogo vai enfrentar o vencedor do duelo entre Novorizontino e América-MG, que ocorre na tarde deste domingo.