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Durcesio Mello comemora classificação do Botafogo na Copinha: ‘Emocionante mais uma vez’

Presidente do Alvinegro festejou em suas redes sociais a vitória da equipe nos pênaltis pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior
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LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 17:51

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 17:51

O Botafogo venceu o Resende e se classificou às quartas de final da Copinha. Foi a terceira partida consecutiva que o Alvinegro avança de fase na disputa de pênaltis. O presidente do clube, Durcesio Mello, celebrou a conquista da equipe através da rede social.> Com CEO Jorge Braga, Botafogo determina Comitê de Transição da SAF
- Feliz com a campanha dos nossos meninos na Copinha até aqui. Emocionante mais uma vez. Estou muito orgulhoso de todos. Vamos juntos por mais - escreveu o presidente.
Nas quartas de final, o Botafogo vai enfrentar o vencedor do duelo entre Novorizontino e América-MG, que ocorre na tarde deste domingo.
Crédito: PresidentedoBotafogocomemorouaclassificaçãodaequipenaCopinha(Foto:VítorSilva/Botafogo

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