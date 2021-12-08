Durcesio garante permanências de Enderson e Freeland e diz que clube está perto de anunciar 'recursos'

A espinha dorsal do 'fora de campo' do Botafogo fica para 2022. Pelo menos foi o que garantiu Durcesio Mello, presidente do clube, no evento de lançamento do "Museu Botafogo" que aconteceu na manhã desta quinta-feira, na sede de General Severiano.+ Destaque do sub-20, Juninho iniciará temporada 2022 com o time principal do Botafogo

O mandatário bancou as permanências de Enderson Moreira e Eduardo Freeland para a próxima temporada. Vale lembrar que o treinador ainda não assinou a renovação porque quer garantias de recursos para contratações.

- Com certeza. O Enderson vai ficar, assim como o Freeland. São importantíssimos para esse projeto de 2022 - afirmou.

A parte financeira também está sendo trabalhada, garantiu Durcesio. O presidente afirmou que o clube está perto de conseguir recursos financeiros para viabilizar reforços para Enderson Moreira.

- A gente está tentando viabilizar recursos para contratar jogadores desde já, e renovar com os atuais dessa espinha dorsal que a gente tem, e está muito próximo de poder anunciar isso para começar as contratações desde janeiro - completou.