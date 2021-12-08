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Durcesio garante permanências de Enderson e Freeland e diz que clube está perto de anunciar 'recursos'

Presidente banca que treinador e diretor de futebol ficam para a próxima temporada e afirma que clube deve começar a trabalhar em contratações a partir de janeiro...
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Publicado em 

08 dez 2021 às 12:05

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 12:05

A espinha dorsal do 'fora de campo' do Botafogo fica para 2022. Pelo menos foi o que garantiu Durcesio Mello, presidente do clube, no evento de lançamento do "Museu Botafogo" que aconteceu na manhã desta quinta-feira, na sede de General Severiano.+ Destaque do sub-20, Juninho iniciará temporada 2022 com o time principal do Botafogo
O mandatário bancou as permanências de Enderson Moreira e Eduardo Freeland para a próxima temporada. Vale lembrar que o treinador ainda não assinou a renovação porque quer garantias de recursos para contratações.
- Com certeza. O Enderson vai ficar, assim como o Freeland. São importantíssimos para esse projeto de 2022 - afirmou.
A parte financeira também está sendo trabalhada, garantiu Durcesio. O presidente afirmou que o clube está perto de conseguir recursos financeiros para viabilizar reforços para Enderson Moreira.
- A gente está tentando viabilizar recursos para contratar jogadores desde já, e renovar com os atuais dessa espinha dorsal que a gente tem, e está muito próximo de poder anunciar isso para começar as contratações desde janeiro - completou.
Crédito: EndersonMoreiraéotreinadordoBotafogo(Foto:RafaelArantes

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