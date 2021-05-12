Durcesio envia ofício ao Conselho em que pede reunião para analisar novo acordo do Projeto Botafogo S/A

Na tarde desta quarta-feira, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, enviou um ofício ao Conselho Deliberativo em que solicita a convocação de Reunião Extraordinária para análise do novo acordo de investimentos do Projeto Botafogo S/A. Em nota oficial, o clube revela que o projeto conta com o acompanhamento e com a revisão do CEO, Jorge Braga. > Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoEste, inclusive, é o segundo projeto que visa melhorar a situação financeira do Botafogo. O chamado "Projeto 2", que é liderado por Gustavo Magalhães, traça um caminho diferente da primeira opção que foi comanda por Laercio Paiva - este projeto comandado por Paiva precisou ser interrompido por falta de captação de recursos.