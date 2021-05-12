Durcesio envia ofício ao Conselho em que pede reunião para analisar novo acordo do Projeto Botafogo S/A

Na tarde desta quarta-feira, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, enviou um ofício ao Conselho Deliberativo em que solicita a convocação de Reunião Extraordinária para análise do novo acordo de investimentos do Projeto Botafogo S/A. Em nota oficial, o clube revela que o projeto conta com o acompanhamento e com a revisão do CEO, Jorge Braga. > Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoEste, inclusive, é o segundo projeto que visa melhorar a situação financeira do Botafogo. O chamado "Projeto 2", que é liderado por Gustavo Magalhães, traça um caminho diferente da primeira opção que foi comanda por Laercio Paiva - este projeto comandado por Paiva precisou ser interrompido por falta de captação de recursos.
A grande diferença do Projeto 1 para o 2 é que este novo plano criou uma maneira de atrair pessoas físicas. Dessa forma, permitiu que torcedores "comuns" coloquem dinheiro no projeto.CONFIRA A NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO
O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o Presidente Durcesio Mello enviou, na manhã desta quarta-feira (12/5), um ofício ao Presidente do Conselho Deliberativo, Mauro Sodré, solicitando a convocação de uma Reunião Extraordinária para que seja apreciada a nova proposta do acordo de investimentos — após revisão e acompanhamento do CEO Jorge Braga — referente ao "Projeto Botafogo S/A".
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