Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Durcesio envia ofício ao Conselho em que pede reunião para analisar novo acordo do Projeto Botafogo S/A
futebol

Durcesio envia ofício ao Conselho em que pede reunião para analisar novo acordo do Projeto Botafogo S/A

Em nota oficial, o clube revela que o projeto conta com o acompanhamento e com a revisão do CEO do Botafogo, Jorge Braga...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 15:10
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na tarde desta quarta-feira, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, enviou um ofício ao Conselho Deliberativo em que solicita a convocação de Reunião Extraordinária para análise do novo acordo de investimentos do Projeto Botafogo S/A. Em nota oficial, o clube revela que o projeto conta com o acompanhamento e com a revisão do CEO, Jorge Braga. > Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoEste, inclusive, é o segundo projeto que visa melhorar a situação financeira do Botafogo. O chamado "Projeto 2", que é liderado por Gustavo Magalhães, traça um caminho diferente da primeira opção que foi comanda por Laercio Paiva - este projeto comandado por Paiva precisou ser interrompido por falta de captação de recursos.
A grande diferença do Projeto 1 para o 2 é que este novo plano criou uma maneira de atrair pessoas físicas. Dessa forma, permitiu que torcedores "comuns" coloquem dinheiro no projeto.CONFIRA A NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO
O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o Presidente Durcesio Mello enviou, na manhã desta quarta-feira (12/5), um ofício ao Presidente do Conselho Deliberativo, Mauro Sodré, solicitando a convocação de uma Reunião Extraordinária para que seja apreciada a nova proposta do acordo de investimentos — após revisão e acompanhamento do CEO Jorge Braga — referente ao "Projeto Botafogo S/A".
Botafogo de Futebol e Regatas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados