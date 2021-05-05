Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dupla #savahulk desequilibra para o Galo na goleada sobre o Cerro. Veja os gols do alvinegro
futebol

Dupla #savahulk desequilibra para o Galo na goleada sobre o Cerro. Veja os gols do alvinegro

Savarino e Hulk abriram o caminho para a goleada alvinegra no Mineirão...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 22:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 22:09
Crédito: Hulk e Savarino foram os grandes nomes do Atlético-MG na goleada sobre o Cerro Porteño-(Divulgação/Mineirão
Bom futebol, equipe equilibrada e uma bela vitória. Essa foi a noite do Atlético-MG, que derrotou o Cerro Porteño-PAR, por 3 a 0, com dois gols de Hulk, com r Savarino e Vargas fechando o placar. Veja os gols no vídeo abaixo. A dupla #savahulk (Savarinho e Hulk) protagonizou as melhores jogadas ofensivas do time brasileiro, que mostrou um jogo firme, permitindo poucos avanços do Cerro ao gol atleticano. O triunfo levou o Galo para a liderança do Grupo H, com sete pontos em três jogos, se mantendo invicto na competição e tendo um bom cenário para garantir a classificação à fase mata-mata. O Cerro Porteño está com quatro pontos, na segunda colocação.
Próximos jogos​O Galo joga no sábado, 8 de maio, às 16h30, contra o Tombense, pelo duelo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. Pela Libertadores, o alvinegro vai à Colômbia encarar o América de Cali, no dia 13 de maio, quinta-feira. O Galo é o líder do Grupo H com sete pontos. O  Cerro Porteño está na segunda colocação, com quatro-(Divulgação/Mineirão)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados