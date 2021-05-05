Dupla #savahulk desequilibra para o Galo na goleada sobre o Cerro. Veja os gols do alvinegro

Bom futebol, equipe equilibrada e uma bela vitória. Essa foi a noite do Atlético-MG, que derrotou o Cerro Porteño-PAR, por 3 a 0, com dois gols de Hulk, com r Savarino e Vargas fechando o placar. Veja os gols no vídeo abaixo. A dupla #savahulk (Savarinho e Hulk) protagonizou as melhores jogadas ofensivas do time brasileiro, que mostrou um jogo firme, permitindo poucos avanços do Cerro ao gol atleticano. O triunfo levou o Galo para a liderança do Grupo H, com sete pontos em três jogos, se mantendo invicto na competição e tendo um bom cenário para garantir a classificação à fase mata-mata. O Cerro Porteño está com quatro pontos, na segunda colocação.