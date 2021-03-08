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futebol

Dupla Lu-La não se destaca, mas Inter de Milão vence a Atalanta pelo Italiano

Lukaku e Lautaro não aparecem bem no jogo, e zagueiro Skriniar vira o herói da Inter em vitória por 1 a 0 no San Siro...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 18:41

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 18:41
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Nesta segunda-feira, a Inter de Milão recebeu a Atalanta na sua casa, o San Siro, em Milão. Dentro de campo, foi visto um jogo discreto da dupla Lu-La, Lukaku e Lautaro Martínez, com a vitória por 1 a 0 do time da casa saindo do zagueiro Skriniar.
Veja a tabela do ItalianoINTER DEFENDEDurante grande parte da primeira etapa, a Inter de Milão foi vista no campo defensivo. Enquanto a equipe conseguiu finalizar três vezes, nenhum chute chegou ao gol, e a força defensiva do time da capital precisava se consolidar em campo.
ATALANTA ATACAO time da casa permaneceu no setor defensivo, e os visitantes tentaram mais vezes, mesmo que encontrassem um jogo muito fechado dentro de campo. A Atalanta tentou, mas parou no goleiro Handonovic na primeira etapa, e fez bons 45 minutos iniciais.
ABRE O PLACARA Inter de Milão, apesar de não fazer uma boa partida, conseguiu abrir o placar no confronto. O início da segunda etapa não seria moleza, e o time conseguiu marcar aos nove minutos. Bastoni deu a assistência para outro zagueiro, Skriniar, marcar.
PRESSÃO FINALApós marcar o gol, a Inter viu a Atalanta formar uma grande blitz de pressão no ataque. Foram muitas finalizações dos visitantes (sete contra apenas uma da Inter de Milão), mas apenas uma chegou ao gol, e não foi o bastante para conseguir o empate.
SEQUÊNCIAA Inter enfrenta, às 11h (de Brasília) deste domingo, o Torino, enquanto a Atalanta entra em campo nesta sexta-feira, às 16:45h (de Brasília), para enfrentar o Spezia. As duas partidas são válidas pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

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