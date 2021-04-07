  • Dupla Lu-La funciona, Inter vence o Sassuolo em jogo atrasado e abre 11 pontos na liderança do Italiano
futebol

Dupla Lu-La funciona, Inter vence o Sassuolo em jogo atrasado e abre 11 pontos na liderança do Italiano

Equipe de Antonio Conte é letal em jogadas rápidas, marca com seus principais jogadores, abre grande vantagem na liderança e se aproxima do scudetto depois de 11 anos de jejum...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 15:37

LanceNet

07 abr 2021 às 15:37
Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
Mão na taça. A Inter de Milão recebeu o Sassuolo nesta quarta-feira em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Italiano e o time de Antonio Conte venceu mais uma. Com gols de Lukaku e Lautaro Martínez, a Nerazzurri bateu a Neroverdi por 2 a 1, chegou aos 71 pontos na liderança, e abriu 11 de frente para o segundo colocado a nove jogos do fim do torneio. Traorè descontou.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoNO INÍCIOO jogo mal tinha começado e a Inter de Milão já estava inaugurando o marcador. Com apenas nove minutos, Ashley Young recebeu após inversão na esquerda, cruzou para dentro da área na medida e o belga Lukaku desviou de cabeça para fazer seu 21º gol no Italiano.
DUPLA ENTROSADANa etapa final, o Sassuolo passou a controlar o jogo, pressionou a Inter, mas, em um rápido contra-ataque, a Nerazzurri definiu a partida. Lukaku recebeu bola no meio-campo e entregou para Lautaro Martínez. O argentino recebeu, ajeitou pro pé esquerdo e bateu forte no canto de Consigli. No fim, Traorè descontou para os visitantes.
SCUDETTO PERTOCom a vitória, a Inter de Milão abriu 11 pontos de vantagem para o rival Milan, que é o segundo colocado do Campeonato Italiano. A nove rodadas do fim da competição nacional, a Nerazzurri está perto de garantir o scudetto que não vem há 11 anos. A última conquista foi na temporada 2009/10.
+ Messi, Agüero, Modric… Janela na Europa terá mais de 30 astros em fim de contrato; veja nomes
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão joga mais uma vez em casa. Desta vez, o adversário será o Cagliari, no domingo, às 7h30 (de Brasília). O Sassuolo volta a campo na segunda-feira, contra o Benevento, fora de casa.

Tópicos Relacionados

internazionale
Recomendado para você

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos
Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas

